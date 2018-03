Protesto contra sumiço de Amarildo vai à casa de Cabral Cerca de 300 pessoas participaram na noite desta quinta-feira, 01, de um protesto que começou na favela da Rocinha, em São Conrado (zona sul do Rio), e seguiu até a casa do governador Sérgio Cabral, no vizinho bairro do Leblon. Os ativistas reclamam do sumiço do pedreiro Amarildo Dias de Souza, que desapareceu depois de ser detido por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha. Até as 23 horas de ontem a manifestação era pacífica.