Protesto de garis em greve tumultua trânsito no Rio

A Avenida Presidente Vargas, que faz esquina com a Rua Marquês de Sapucaí, onde fica o Sambódromo, já está com diversas faixas fechadas ao trânsito, por causa dos desfiles das escolas de samba. O ato dos garis interditou a única faixa que estava aberta no sentido Zona Norte.

Desde domingo, as ruas do Rio, especialmente as do Centro, estão cobertas de lixo devido à greve deflagrada por um grupo de garis da estatal Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), encarregada do serviço. Os trabalhadores exigem melhores condições de trabalho, reajuste salarial, vale-refeição e pagamento de horas extra.

A greve dos garis foi iniciada na madrugada de sábado. No mesmo dia, a pedido da Comlurb, o plantão da Justiça do Trabalho declarou a paralisação ilegal e concedeu liminar determinando o imediato retorno dos garis ao trabalho, sob pena de multa diária de R$ 25 mil. A greve não conta com apoio do sindicato da categoria.