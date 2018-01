Protesto de moradores bloqueia estrada na zona sul de SP O trânsito está bloqueado no sentido centro na Estrada do M´Boi Mirim, zona sul da capital paulista, desde o início da manhã desta segunda-feira, 21. A paralisação foi provocada por um protesto de moradores que pedem a volta de seis linhas de ônibus que ligam a região ao centro da cidade. Eles também reivindicam o início da obra de duplicação da via.