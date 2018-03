Protesto de moradores para Marginal do Pinheiros-SP Cerca de 50 moradores do bairro Cidade Jardim, na zona oeste de São Paulo, bloqueavam totalmente a pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, na tarde de hoje. De acordo com a Polícia Militar (PM), o protesto começou por volta das 13 horas e ocupava a via na altura da Ponte Engenheiro Ary Torres. Os moradores querem chamar a atenção da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) em razão da falta de água no bairro. A empresa afirmou que não tinha informações sobre a manifestação.