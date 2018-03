Protesto de professores no Rio termina em tumulto

Os professores estão em greve desde o dia 9. Eles se reuniram nesta segunda-feira, 12, com Pezão e o subsecretário de Educação, Antonio Neto. Insatisfeitos com o resultado do encontro, um grupo decidiu permanecer no Palácio. No Centro, manifestantes que faziam passeata da Igreja da Candelária à Câmara Municipal decidiram caminhar até o Palácio Guanabara, para apoiar os professores. Logo depois que chegaram à sede do governo, os professores foram expulsos. "Fui espancado e os policiais me jogaram para fora", disse o professor de história Fernando Pinheiro, que estava com a camisa rasgada. Colegas dele contaram que Pinheiro foi levantado e arrastado por sete policiais.

"A categoria está cansada de promessas que não são cumpridas. Depois da audiência, um grupo resolveu ocupar o Palácio e foi retirado à força. Arrastaram as pessoas, puxaram pelo cabelo, bateram em mulheres", afirmou Alex Trentino, coordenador geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe). Inicialmente, a polícia agiu apenas com spray de pimenta para dispersar manifestantes que tentavam derrubar as grades que cercavam o palácio. No entanto, a partir das 21 horas, policiais começaram a lançar bombas de efeito moral. Às 21h30, houve ordem para que o Batalhão de Choque atuasse para dispersar os manifestantes da rua do Palácio, a Pinheiro Machado. Nesse momento, o tumulto se alastrou por outras ruas.