Protesto de taxistas bloqueia Avenida Paulista Um grupo de taxistas protesta na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 16, contra a possível proibição de trafegarem pelas faixas exclusivas de ônibus. Eles bloqueiam três faixas da via próximo à Alameda Joaquim Eugênio de Lima, no sentido Consolação.