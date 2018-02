Protesto de taxistas fecha acesso a aeroporto em SP

Por volta das 7h, os motoristas seguiram em carreata pela Avenida Washington Luís, em direção ao aeroporto e bloquearam um dos acessos ao terminal. Às 7h45, os taxistas deixaram Congonhas em carreata até a sede da Prefeitura de São Paulo, na região central, ocupando uma faixa da Avenida 23 de Maio.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o protesto provocou mais de oito quilômetros de congestionamento no sentido aeroporto do Corredor Norte-Sul. No sentido Santana, a manifestação causava seis quilômetros de filas. Às 8h, o índice de lentidão na capital já ultrapassava os 110 km, acima da média para o dia e o horário.