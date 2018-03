Protesto deixa papel higiênico na Câmara de Alfenas-MG A Câmara de Alfenas (MG) amanheceu nesta terça-feira cheia de papel higiênico nos portões e na grade da frente do prédio. Isso foi resultado do protesto realizado na noite desta segunda-feira, 24, quando foi realizada a última sessão dos vereadores da cidade antes do recesso de julho. Dezenas de manifestantes, revoltados com medidas como o aumento de salários dos vereadores e a contratação de assessores, fizeram muito barulho no local e, por fim, espalharam papel por todo lado. A manifestação também foi contra os gastos de viagens que seriam exagerados.