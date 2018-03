Protesto em Curitiba reúne 1,5 mil pessoas

O diretor da Associação dos Professores do Paraná (APP-PR), Luiz Paixão, disse que o governo federal tem desrespeitado alguns compromissos, principalmente na área da educação e da distribuição de terras. "Queremos ao menos 10% do nosso PIB investido em educação, na valorização do trabalhador da educação, assim como as regularizações das terras indígenas e quilombolas", reclamou.

O preço da tarifa de ônibus, cuja CPI para tratar o assunto foi instalada na Câmara de Vereadores da capital paranaense nesta semana, também foi alvo de críticas. Para o professor de Economia da UFPR, Lafaiete Ramos, ela deveria custar R$ 2,40 ao invés dos R$ 2,70 que serão praticados a partir do dia 1º. "Esse seria o preço justo, pois as planilhas das empresas não contemplam algumas reduções que podem ser feitas".

MST

Um grupo de 500 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) ocupou na manhã deste sábado três praças de pedágios em solidariedade aos protestos ocorridos no Paraná. As praças ocupadas estão localizadas nas rodovias PR-369, entre Rolândia e Arapongas; na PR-317, em Floresta, e na PR-376, em Mandaguari. O MST pede também a agilização no processo de reforma agrária e a redução dos valores dos preços dos pedágios. Assim como em Curitiba, a Polícia não registrou ocorrências.