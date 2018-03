Protesto em Recife tem saldo de 31 presos

Dos seis presos em flagrante, três tentaram invadir, sem sucesso, a sede da prefeitura e participaram de quebra-quebra, com a destruição da parada de ônibus em frente à prefeitura, três vidraças e lixeiras. Na mesma área, foram quebrados vidros de uma guarita do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e outra do Tribunal Regional Federal (TRF) e uma porta de vidro da empresa Oi. A passeata não passou por esta região.

Na mochila de um dos presos foram encontrados uma pistola de brinquedo, rojões, máscaras, capuz e spray. Os outros três foram presos no bairro de São José, próximo ao percurso da manifestação: dois por roubo e um por ter ameaçado policiais e manifestantes com uma faca. Ninguém ficou ferido.