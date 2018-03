Protesto em SP deve ter tempo nublado, sem chuva forte O clima na cidade de São Paulo vai permanecer estável até quinta-feira, 20, quando a chegada de uma frente fria traz chuva e queda na temperatura. Nesta segunda-feira, 17, a capital amanheceu com uma garoa, que vai permanecer por toda a manhã. À tarde e à noite, no horário do quinto protesto marcado pelo Movimento Passe Livre contra o aumento da tarifa de transporte coletivo, o tempo fica nublado, mas sem chuvas significativas, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).