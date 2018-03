Protesto em SP tem 4 feridos e um preso Os governadores de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), e do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), e o Metrô foram alvo ontem de um protesto na capital que reuniu cerca de 200 pessoas, segundo a PM, e acabou com quatro feridos e um preso. O ato foi pacífico na maior parte do tempo, mas houve dois conflitos: policiais lançaram spray de pimenta na Rua dos Belgas e usaram spray e cassetetes na frente da Assembleia Legislativa.