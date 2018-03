Protesto faz Campinas parar mais cedo nesta quinta-feira Escolas e o comércio de Campinas vão fechar as portas mais cedo nesta quinta-feira, 20, por causa do primeiro protesto na cidade, marcado para as 17h, que conta com a confirmação de mais de 70 mil pessoas via internet. Todo efetivo da Guarda Municipal foi convocado e a Polícia Militar reforçou seu efetivo e montou uma operação especial para acompanhar caminhando os manifestantes, que sairão do Largo do Rosário, no centro da cidade.