Protesto interrompe tráfego na Marginal Tietê Um protesto de moradores de um conjunto habitacional de Cingapura fechou a pista local da marginal Tietê, na zona norte da capital paulista, entre o final da tarde e noite de ontem. A manifestação ocorreu no sentido Ayrton Senna/Castelo Branco, junto à avenida Tenente Amaro Felicíssimo da Silveira, região da Vila Maria. Os moradores atearam fogo em pneus, bloqueando a pista local por quase uma hora, até que policiais militares da Tropa de Choque chegaram e liberaram a via. A manifestação continuou na Avenida Tenente Amaro, próximo ao local anterior, onde permaneceu até por volta de 22h. Devido à interdição, cerca de 300 funcionários de empresas de transportes de cargas do Parque Novo Mundo ficaram retidos, sem poder voltar para casa. O protesto, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) era pelo fim do Regime Disciplinar Diferenciado, o RDD, nos presídios do Estado. A Polícia não soube informar o número de manifestantes ou de policiais que participaram da operação para liberar as vias.