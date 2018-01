Protesto na zona sul de SP hoje terá participação do MPL

Segundo Caio Martins, 19 anos, militante do MPL que vai participar do protesto, o itinerário do ato ainda não está definido. O grupo não costuma divulgar os trajetos de suas manifestações "por considerá-lo estratégico".

O protesto desta quarta-feira faz parte da "Semana de Luta por Transporte Público", que já é realizada pelo MPL desde 2005. A semana de luta é celebrada este mês por conta dos atos do dia 26 de outubro de 2004, conhecidos como "revolta da catraca". Na época, o MPL conseguiu a aprovação do passe livre para estudantes de Florianópolis. "Hoje, nós não lutamos mais para o passe livre dos estudantes, porque entendemos o transporte como um direito. E ele deve ser para toda a população", afirmou Martins.

Este ano, a Semana de Luta por Transporte Público teve início na segunda-feira, 21, com um protesto na Estrada do M''Boi Mirim. Além do ato de hoje, o grupo pretende apoiar uma manifestação amanhã, 24, no Campo Limpo. A ideia do movimento é encerrar a semana com atos pela tarifa zero na sexta-feira, 25, em mais de 20 cidades do Brasil.

Vídeo anônimo

Um vídeo que mostra trabalhadores da região do Grajaú retratando as dificuldades de ir e voltar do trabalho com o transporte público circula no YouTube como forma de apoio ao ato desta quarta-feira. Segundo Martins, o documentário, que está sendo disseminado pelo MPL, não tem assinatura. "É um vídeo da humilhação coletiva. A assinatura é de quem sofre com o transporte", explica.

De acordo com o MPL, em junho, a região do Grajaú viveu protestos contra o aumento da passagem com milhares de pessoas. "A manifestação de hoje dá continuidade àquela luta, dizendo que 20 centavos foi só o começo", afirmou, em nota, o grupo.