Protesto no Rio terminou com 13 presos e 14 detidos Treze pessoas foram presas em flagrante e outras 14 detidas, na noite de segunda-feira (17), durante a manifestação que acabou em violência nas imediações da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), no Centro do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, nove foram presos por formação de quadrilha, uma por furto e três por receptação. Todos os envolvidos foram conduzidos à 5ª Delegacia de Polícia (Lapa).