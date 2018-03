Protesto pode impedir acesso ao aeroporto de Guarulhos Uma manifestação marcada para a tarde desta sexta-feira na Praça da Matriz, no centro de Guarulhos, na Grande São Paulo, pode seguir para a Rodovia Hélio Smidt e travar o acesso ao Aeroporto Internacional de São Paulo Governador André Franco Montoro, em Cumbica. A exemplo do que aconteceu no dia 21, passageiros com voos marcados para o fim da tarde e o começo desta noite podem ser prejudicados.