Protesto por reforma agrária complica trânsito em SP

Por volta das 6h30 o grupo, que realiza a "Marcha nacional em defesa da reforma agrária", chegou a interditar uma pista da rodovia Castello Branco, sentido capital paulista, na região de Osasco, provocando congestionamento de 8 quilômetros.

A FNL reivindica avanços na reforma agrária. Os manifestantes que iniciaram a marcha na cidade de Assis, no interior do Estado, pretendem se encontrar com membros do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto para protesto conjunto em frente ao escritório da Presidência da República em São Paulo, na Avenida Paulista.