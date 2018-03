Protestos bloqueiam rodovia Régis Bittencourt

Outra manifestação bloqueia as duas pistas da Régis no km 326, em Juquitiba. O grupo estendeu faixas sobre as pistas e obrigou à paralisação no tráfego nos dois sentidos da rodovia, que tem tráfego intenso. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) passou a negociar com os manifestantes a liberação parcial da rodovia. Os manifestantes pedem principalmente a criação de empregos para os jovens, já que o município fica em área de proteção dos mananciais. O protesto começou na área central e seguiu em passeata em direção à estrada. De acordo com a Polícia Militar, às 16 horas, a manifestação seguia pacífica.

Acidente

Na manhã desta sexta-feira um acidente envolvendo seis carretas levou a uma interdição de três horas na pista São Paulo - Curitiba da Régis Bittencourt em Barra do Turvo, no Vale do Ribeira. O congestionamento chegou a 27 quilômetros. Apesar do número de veículos envolvidos, apenas um motorista sofreu ferimentos graves e foi levado para um hospital de Curitiba.

A sequência de colisões entre os veículos de carga aconteceu no km 567,5, próximo da divisa de São Paulo com o Paraná. A chuva que caía no trecho de serra pode ter contribuído para o engavetamento. Para possibilitar o socorro à vítima e a remoção dos veículos, a concessionária fechou a pista no pedágio do km 542,9. O trânsito ficou bloqueado das 8h30 até próximo das 11h30. A fila de veículos parados chegou a 20 quilômetros. Outros sete quilômetros de fila de veículos formaram-se no local do acidente. No início da tarde, ainda havia lentidão no trecho.

Durante a madrugada, uma carreta tombou no km 367, em Miracatu, também no sentido Curitiba, derrubando a carga na estrada. Houve necessidade de interdição parcial da pista para limpeza. Foram registrados quase dois quilômetros de congestionamento.