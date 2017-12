Protestos bloqueiam rodovias no entorno do DF Milhares de usuários do transporte coletivo de duas cidades do entorno do Distrito Federal foram prejudicados nesta terça-feira, 08, por dois protestos relativos à prestação do serviço. Primeiro houve um protesto de motoristas de ônibus, em greve, que se desdobrou em manifestações de centenas moradores na BR-040, em Valparaíso de Goiás, e na GO-520, em Novo Gama.