Protestos em Piracicaba e Sumaré acabam em confronto Em Piracicaba, no interior de São Paulo, terminou em confronto o protesto desta terça-feira, 25, contra o preço da tarifa de ônibus. Parte do grupo de 2 mil manifestantes invadiu o terminal central de ônibus e apedrejou veículos. Eles também apedrejaram o Teatro Municipal, uma agência bancária e saquearam um caminhão carregado com carne que parou em meio à manifestação.