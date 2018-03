Protestos mostram 'descontentamento', avalia ministro

"Há uma manifestação clara pela ética, contra a corrupção", disse o ministro já em entrevista, após participar da sessão. Ele ressaltou, porém, que o governo tem feito investimentos na Advocacia Geral União (AGU) e na Polícia Federal para combater os desvios na administração pública.

Carvalho ressaltou que os protestos são apartidários e que a classe política deve trabalhar para que os movimentos não se transformem em antipolíticos. Ele disse que o partido que tentar tirar proveito das manifestações, seja da oposição ou aliado ao governo, perderá.

Segundo o ministro, a presidente Dilma Rousseff passou o dia de ontem fazendo análises e reflexões sobre o movimento. Ele disse que ela está aberta para dialogar com a sociedade nessa fase que chamou de "pós bolsa família e pós emprego". "Até aqui, foi vitorioso o programa de governo, que contou com apoio da maioria da sociedade. A posição da presidente é de abertura, é de diálogo, e de reagir, ouvindo todos, ampliando as formas de interlocução com a sociedade."

Carvalho elogiou o comportamento das polícias de São Paulo e de Brasília na tarde ontem. Ao analisar o movimento, ele disse que uma multiplicidade de grupos se juntaram formando uma unidade, mas ressaltou que a expressão do movimento é muito diversa. "Do ponto de vista de conteúdo, temos de estar atentos para entender uma adesão tão ampla e maciça. Há uma base material de descontentamento", afirmou.