Protestos no Rio deixam 62 pessoas feridas

Até as 23h30 havia focos de confusão pela cidade. Cerca de 100 ativistas estavam na frente do Palácio Guanabara, sede do governo, em Laranjeiras (zona sul), e cerca de 400 estudantes da UFRJ se refugiavam em dois prédios da universidade, no centro, alegando que a polícia realizava prisões arbitrárias nas imediações. Longe dali, um grupo de mil manifestantes interditava a Rodovia Presidente Dutra.

Centenas de pessoas foram atingidas por bombas de gás lançadas por PMs do Regimento de Polícia Montada e do Batalhão de Choque. O tenente-coronel Anderson de Souza, que comandava o regimento, afirmou que o tumulto começou quando três PMs, que formavam um cordão de isolamento em frente da prefeitura, foram atingidos por pedras. Durante o confronto, vários estudantes de Medicina prestaram socorro a manifestantes. Seis voluntários ficaram encurralados junto com repórter do Estado, em meio a uma chuva de bombas e pedras.

Um veículo do SBT foi atacado e incendiado. O repórter Pedro Vedova, da Globonews, foi atingido na testa por uma bala de borracha. Grávida de 4 meses, Mônica Azevedo, de 27 anos, ficou no fogo cruzado.

"Estava protestando pacificamente, perto de muitos estudantes e crianças. Começaram a jogar bomba na gente. Não sei quem começou, mas a polícia não pode agir com essa violência", disse. "Falam que esse gás é abortivo, jogaram indiscriminadamente nas pessoas, vi muita gente passando mal." Quiosques instalados no Terreirão do Samba, área pública de shows vizinha ao sambódromo, foram saqueados e incendiados. A Presidente Vargas parecia um cenário de filme de guerra. Policiais do Choque acuaram os manifestantes em direção à Igreja da Candelária, mas os ativistas resistiam, lançando pedras e montando barricadas. "Resistir, resistir, resistir", gritavam.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

''Amanhã vai ser maior''

Durante o percurso, agências bancárias, abrigos de ônibus e relógios públicos foram destruídos. Trechos da Presidente Vargas ficaram sem luz durante o conflito. No fim da noite, manifestantes procuraram abrigo no Circo Voador, na Lapa, onde alegam ter sido atacados pela PM.

As estações de metrô situadas ao longo da avenida foram fechadas, e não havia para onde correr. "Atiraram em mim com balas de borracha. Eu só queria pegar o metrô e não consigo", disse Hannah Kaufmann, de 20 anos, que segurava um cartaz com a frase "Sonho que se sonha só é sonho. Sonho que se sonha junto é realidade!"

Reivindicações. Durante a passeata, o aumento da passagem de ônibus deixou de ser o motivo de protesto, e três reivindicações eram mais frequentes em faixas e gritos de guerra: o arquivamento da PEC 37, que retira do Ministério Público o poder de investigar; o arquivamento da proposta de "cura gay" e o fim dos investimentos em obras para a Copa. Militantes que levavam bandeiras de partidos políticos foram mais uma vez recebidos com vaias e palavras de ordem: "O povo unido não precisa de partido". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.