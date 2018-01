Protestos no Rio terminam com 76 presos, diz OAB Advogados do Instituto de Defesa dos Direitos Humanos e da Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ disseram na manhã desta quarta-feira, 16, que 76 pessoas foram presas em flagrante por conta do protesto da noite de ontem, 15, no centro do Rio. Destas, 47 ficaram na 25ª DP (Engenho Novo), 20 na 37ª DP (Ilha do Governador) e o restante em outras delegacias. Dessas carceragens, serão encaminhadas para presídios ainda hoje.