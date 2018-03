Protestos param M'Boi Mirim e Anchieta

Após as manifestações da noite dessa terça-feira, 18, na cidade de São Paulo terminarem com ataque à Prefeitura e saques, esta quarta-feira, 19, começa com novos protestos. Funcionários da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) reivindicam melhores salários e deixam de montar faixas reversíveis na Radial Leste, Ponte das Bandeiras, Avenida Santos Dumont, Avenida Tiradentes e Estrada do M'Boi Mirim.

No Largo de Piraporinha, região sul de São Paulo, a estrada do M'Boi Mirim está interditada no sentido centro por cerca de 300 manifestantes filiados ao Movimento dos Sem-Teto e Movimento pela Moradia. Eles protestam contra o aumento da passagem e fazem reivindicações locais, como melhorias no sistema de saúde. O trânsito já está carregado na região. Também há manifestações programadas para acontecer em Taboão da Serra e no Grande ABC.

A Rodovia Anchieta também está bloqueada por um grupo de manifestantes na altura do km 23, sentido São Paulo. Há lentidão na chegada à capital, do km 13 ao km 10. Na noite dessa segunda, a Rodovia Rio-Santos também foi interditada por manifestantes, na altura de São Sebastião.