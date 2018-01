Protótipo de robô da NEC diverte crianças e cuida de idosos

Eles ainda não são propriamente um negócio para a japonesa NEC Corporation. Mas sempre que um novo protótipo de robô desenvolvido pelos pesquisadores da empresa é demonstrado, surge a pergunta: quando ele começa a ser vendido? Os brasileiros conheceram um dos mais recentes exemplos de robôs desenvolvido pela equipe de pesquisadores da corporação japonesa, que até o próximo domingo deve manter a rotina de filas no estande da companhia na Semana da Cultura Brasil-Japão, no Parque de Exposições do Anhembi, como parte das comemorações dos 100 anos da imigração japonesa ao País. O Partnertype Personal Robot (PaPeRo) foi desenvolvido para ser companheiro de crianças e idosos e dispõe de sensores que lhe permitem responder a sons e toques, além de ter câmeras que fazem com que ele reconheça as pessoas depois da identificação com as imagens em seu banco de dados. Desta forma, ele pode não só distrair o público infantil como servir de "acompanhante virtual" para as pessoas mais velhas, além de ser capaz de acionar aparelhos na casa, como televisores e aparelhos de som. Junichi Osada, senior design do grupo de desenvolvedores da NEC Corporation, explicou à Reuters que "o desenvolvimento de robôs ainda está em estágio bastante embrionário" dentro da companhia e que ainda não existem planos de levá-los ao mercado. Os pesquisadores desenvolvem protótipos desde 1997, com a criação de um novo modelo a cada dois anos, em média. "A idéia é testar o mercado e ir aprimorando cada novo modelo", explicou Osada. No caso do PaPeRo, várias das tecnologias desenvolvidas pela companhia foram agrupadas. Os sensores permitem que ele ouça e identifique de onde veio um som, além de responder a toques. Ele também pode responder a saudações, criando um chamado para cada pessoa com a qual convive. Por enquanto, o PaPeRo só consegue se comunicar em japonês, mas a companhia explica que seus proprietários poderiam baixar arquivos de Internet para ampliar seu vocabulário e acrescentar idiomas na sua linguagem.