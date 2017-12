Prouni divulga lista de aprovados na 2ª chamada amanhã

O Programa Universidade Para Todos (ProUni) divulga amanhã (03/02) a lista dos estudantes aprovados na segunda chamada. O candidato deve se dirigir à instituição para a qual foi pré-selecionado, no período determinado no cronograma, com os documentos indicados.

A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicam, automaticamente, a reprovação do candidato, segundo a organização. O prazo para comprovação das informações dos candidatos pré-selecionados na segunda chamada começa amanhã e termina no dia 06 de fevereiro de 2014.

Na primeira edição do Prouni em 2014, 1.259.285 candidatos de inscreveram para bolsas de estudos em instituições particulares de educação superior. De acordo com o balanço final, o número de inscrições chegou a 2.424.354, já que cada candidato pode fazer até duas opções de instituição e curso.

Neste primeiro semestre, o programa oferece 191,6 mil bolsas - 131.636 integrais e 59.989 parciais, em 25,9 mil cursos. Para concorrer à bolsa integral, o estudante deve comprovar renda familiar por pessoa até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais, a renda familiar deve ser até três salários mínimos por pessoa.