Prova de inglês teve pergunta considerada mais difícil Atualidades foram a tônica nas questões da Fuvest, segundo os professores dos cursinhos pré-vestibulares. Na prova de Inglês, a pergunta considerada mais difícil discutia manifestações sociais no Brasil e no mundo, com base em um texto da revista britânica The Economist. "Também havia questões sobre o tufão das Filipinas em Geografia, em que se vê claramente a cobrança de atualidades", diz a coordenadora do Cursinho Objetivo, Vera Antunes.