Provamos o livro para você

O livro conta a história de produtos que consumimos no País e traz dicas de compras, aprovadas por Alex Atala. As receitas não são difíceis e você encontra várias com ingredientes pouco usuais em São Paulo, como o pequi. Rodrigo Bolzan adorou ser convidado para fazer arroz de pequi, prato que já tinha provado em um restaurante em São Paulo. Ele esperava a ocasião de cozinhar com a fruta, por isso ficou um pouco frustrado quando viu que usaria o óleo. 'Achei o gosto do pequi sutil demais neste prato. O arroz ficou parecido com o arroz comum, sem tempero', disse ele, que atuou, ano passado, na peça O Círculo de Giz Caucasiano, da Cia. do Latão. Um dos primeiros trabalhos de Bolzan foi o filme Cama de Gato, no qual contracenou ao lado de atores como Caio Blat. Arroz de pequi 1 hora 10 porções Ingredientes 300g de arroz 25 ml de óleo de pequi 600 ml de água 1/2 cebola Sal a gosto Serviço: Compras 100% aprovadas Carmen Figueiredo Preço: R$ 35 Editora: Mille Foglie