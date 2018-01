Provamos o livro para você A gaúcha Titi Müller, apresentadora do programa Podsex, da MTV, aceitou o convite do Paladar e pôs a mão na massa para fazer bolinhos de milho. "Faz tempo que não como fritura. Mas adorei. A receita é fácil. O sal ficou na medida e, como a autora, também recomendo molho de pimenta para acompanhar", diz Titi. "E o livro também é lindo." Cozinhando para Amigos 2 - Entre Panelas e Tigelas... HELOISA BACELLAR PREÇO R$ 175 EDITORA DBA O novo livro da Helô Bacellar traz 319 receitas e mais de 350 fotos, de Rômulo Fialdini, em 428 páginas recheadas de boas histórias e dicas culinárias. Entre as receitas estão pratos de praia, festas infantil e junina, além de variações com ovos, mandioca, feijão... Veja a receita do bolinho de milho