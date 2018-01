Provas da Unesp começam nesta terça-feira

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) aplicará suas provas do Vestibular Meio de Ano 2007 nos dias 17, 18 e 19 de julho. Os exames começam sempre às 14 horas, e a duração será de quatro horas. Os candidatos devem comparecer com uma hora de antecedência, portando documento de identidade original, foto 3X4 recente, lápis preto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, apontador e borracha. Os locais de prova podem ser consultados no website da http://www.vunesp.com.br/. As provas serão realizadas para 10.334 candidatos nas cidades de Assis, Bauru, Botucatu, Campinas, Dracena, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Ourinhos, Registro, Rosana (Distrito Primavera), São José do Rio Preto, São Paulo, Sorocaba e Tupã. No primeiro dia, os candidatos realizam a Prova de Conhecimentos Gerais, composta de 84 questões de múltipla escolha, sendo 12 de cada uma das seguintes disciplinas: Matemática, História, Geografia, Química, Biologia, Física e Língua Estrangeira (Inglês ou Francês). Em 18 de julho, os inscritos farão a Prova de Conhecimentos Específicos. Essa avaliação terá 25 questões dissertativas. Para os cursos da área de ciências biológicas, há questões de Biologia, Física, Química e Matemática. Os candidatos dos cursos de humanidades responderão a questões de História, Geografia e Língua Portuguesa. Quem optar por um dos cursos de exatas, fará a prova com questões de Física, Química e Matemática. No último dia, será aplicada para todos os candidatos a Prova de Língua Portuguesa, composta de 10 questões dissertativas e uma redação. O resultado será divulgado em 3 de agosto.