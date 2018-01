Provedora alemã United Internet compra fatia da Rocket Internet

Com sede em Berlim, a Rocket Internet busca criar o maior conglomerado de Internet fora dos Estados Unidos e da China, e a previsão é de que liste suas ações em Frankfurt mais tarde este ano, de acordo com fontes do mercado financeiros.

A United Internet afirmou que o investimento vai fortalecer um relacionamento de longo prazo com Oliver Samwer, presidente-executivo e co-fundador da Rocket Internet.Já o grupo de capital de risco afirmou que a transação, que envolve o investimento em dinheiro da United Internet e a aplicação de capital de ambas empresas, avalia a Rocket em 4,3 bilhões de euros.

A United Internet têm trabalhado com Samwer e seus irmãos por meio de um fundo de capital de risco chamado de Global Founders Capital desde 2007.

O portfólio do fundo incluí mais de 50 investimentos como em participações minoritárias em fabricantes de videogames, sites de viagens online e empresas fianceiras de tecnologia.

(Reportagem de Jonathan Gould)