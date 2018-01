Provedores nos EUA formam liga contra pedofilia na Web Um grupo de cinco grandes provedores de internet nos EUA, formado pela AOL, Yahoo, Microsoft, EarthLink e United Online criaram uma coalizão contra a disseminação de pornografia infantil pela internet. As empresas reuniram US$ 1 milhão em recursos para auxiliar a entidade National Center for Missing and Exploited Children (Centro Nacional para as Crianças Perdidas e Exploradas), além de criar um banco de dados com imagens de pornografia infantil para auxiliar investigações e ações de repressão à distribuição desse tipo de imagem. Embora muitos detalhes desta coalizão ainda não tenham ficado claros (o banco de dados poderia estar pronto até o final do ano), é certo que as companhias irão cooperar na criação de ferramentas que ajudem em investigações de distribuição desses conteúdos pela Web. O banco de dados poderia ajudar, por exemplo, as empresas a rastrearem anexos suspeitos em mensagens de e-mail por conta de ´assinaturas´ ou padrões de imagem reconhecidos a partir de imagens catalogadas previamente.