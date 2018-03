Próximo fim de semana terá frio rigoroso no RS Uma análise publicada pela MetSul Meteorologia indica que o frio mais rigoroso do ano chega no próximo fim de semana ao Rio Grande do Sul. A variação da temperatura será provocada pela entrada de massas de ar polar na quinta-feira, 24, e no final de semana. A sexta-feira, 25, será ensolarada, mas com temperatura em queda. No sábado e no domingo os termômetros podem exibir marcas negativas, com frio de intensidade maior do que nas 14 vezes em que houve registro de temperaturas abaixo de zero neste ano no Estado.