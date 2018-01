Prumo Logística fecha 2º tri com lucro, ajudada por novos contratos

A receita da empresa no segundo trimestre somou 19,5 milhões de reais, alta de 36,3 por cento na comparação anual, impulsionada pelos novos contratos de aluguel de áreas no Porto do Açu com Edison Chouest e NFX. O porto está em construção em São João da Barra, no norte fluminense.

O resultado financeiro líquido positivo de 27,1 milhões de reais da Prumo também contribuiu para o resultado. No segundo trimestre do ano anterior, essa linha apresentara resultado negativo de 10,2 milhões de reais.

A Prumo executou 483,3 milhões de reais em investimentos no segundo trimestre, considerando o Porto do Açu e o Ferroport, terminal de minério de ferro da companhia.

"Com as obras de construção da infraestrutura do Porto do Açu entrando na sua fase final, o porto se torna uma realidade e os esforços passam a se concentrar na preparação para o inicio da sua fase operacional", afirmou a companhia.

A Prumo terminou o trimestre com endividamento de 2,52 bilhões de reais incluindo os juros e atualização monetária.