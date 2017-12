PSDB-SP critica aumento do IPTU na capital paulista O presidente do diretório estadual do PSDB de São Paulo, deputado Duarte Nogueira, e o líder da bancada do PSDB na Câmara Municipal de São Paulo, vereador Floriano Pesaro, criticaram em nota oficial o reajuste do IPTU proposto pelo prefeito da capital paulista, Fernando Haddad (PT), e que foi liberado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), em sessão realizada nesta quarta-feira (26). Além das críticas, os tucanos informaram que pretendem recorrer da decisão do TJ-SP.