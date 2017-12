PSOL nega relação com acusados por morte de cinegrafista Em nota, o diretório municipal do PSOL do Rio de Janeiro disse, nesta quinta-feira, 13, que a morte do cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes, foi um "trágico incidente", prestou solidariedade à família do profissional e negou ter qualquer ligação com os jovens presos pela morte de Santiago, Caio Silva de Souza e Fábio Raposo.