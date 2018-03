PT divulga nota de repúdio a prisão de ativistas no Rio

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O PT divulgou nesta quinta-feira, 17, uma nota em que repudia a prisão de ativistas no Rio de Janeiro. Para o partido, as prisões são "uma grave violação dos direitos" e liberdades democráticas. A nota é assinada pelo presidente nacional do PT, Rui Falcão, pelo secretário de Movimentos Populares, Bruno Elias, e pelo coordenador do Setorial de Direitos Humanos do partido, Rodrigo Mondego.

De acordo com o texto, "o suposto propósito de impedir a participação em protestos de rua no último final de semana é uma grave violação de direitos e das liberdades democráticas". O texto diz ainda que o direito de manifestação é uma conquista legítima dos brasileiros e "e não vamos transigir em sua defesa".

O partido diz que repudia a criminalização das manifestações e diz defender um maior espaço de diálogo e de participação popular na relação do Estado com os movimentos sociais. "A violência de Estado e a intimidação de manifestantes devem ser repelidas por todos os que defendemos a democracia e a liberdade de manifestação, motivo pelo qual também reivindicamos a liberdade dos ativistas que ainda se encontram presos".