PT e Telefónica modificaram modelo de gestão da Vivo O jornal espanhol Cinco Dias afirma hoje que a gestão da Vivo, parceria entre a Portugal Telecom e a Telefônica no Brasil, foi modificada. Segundo o diário financeiro, os órgãos que executam a parceria também foram alterados. O objetivo, diz o jornal, é melhorar a eficácia e a operacionalidade da maior operadora de telefonia celular do Brasil, que está hoje dispersa pela existência de um amplo conselho de administração com sede na Holanda.