PT insufla militância a provar que Serra blefa na campanha

O PT, principal sigla da coligação, é o único partido de massas do Brasil e possui um eleitorado cativo de cerca de 30 por cento do total de votantes do país.

No primeiro dia oficial de campanha, a carta aos militantes pede mobilização contra o adversário tucano, José Serra.

"Se eles insistem em dizer que podem mais, nós mostraremos que blefar não basta! A realidade é muito clara: o fato é que nós fizemos mais!", diz trecho da convocação, numa referência ao slogan do concorrente "O Brasil pode mais".

Os dois candidatos começam suas campanhas pelo Sul do país. Dilma, que tem seu pior desempenho nas pesquisas de intenção de voto nesta região, dá a largada oficial no Rio Grande do Sul, Estado onde construiu sua carreira política. Serra, bem colocado na área, faz o mesmo no Paraná.

"A partir de agora, cada um de nós assume um papel estratégico para eleger Dilma Rousseff, a primeira mulher a ser Presidente do Brasil."

(Reportagem de Natuza Nery)