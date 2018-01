Publicar é a primeira a revender links do Google no Brasil O Google acaba de assinar um acordo com a Publicar Brasil, subsidiária da multinacional colombiana Publicar S.A., empresa que lida com listas de produtos e serviços, tornando-se a primeira empresa autorizada a revender os Links Patrocinados do programa Google AdWords no país. A empresa de listas telefônicas Publicar vai incluir o Google AdWords entre suas soluções de marketing online, permitindo que empresas utilizem o programa de publicidade do Google e atinjam novos clientes no Brasil, América Latina e em todo o mundo. "O serviço chamado Cliques Efetivos da Publicar Brasil está disponível desde o dia 15 de agosto. Esse novo serviço vai permitir que a empresa aumente o seu portfólio de opções de comercialização, beneficiando mais de 200 mil pequenas e médias empresas brasileiras", explica Sergio Quijano Llano, diretor de Internet da Publicar para a América Latina. Os Links Patrocinados do Google permitem que os anunciantes divulguem seus produtos a usuários ao redor do mundo. Os anúncios aparecem próximos aos resultados de busca, identificados como links patrocinados e são relacionados por palavras-chave à busca do usuário no Google. Cliques Efetivos Os Cliques Efetivos são peças publicitárias segmentadas por palavras-chave utilizadas em buscas na Internet. Por exemplo, quando uma pessoa utiliza o Google para encontrar um escritório de advocacia, a palavra-chave pode ser ?advogado?. Na página de resultados há um espaço chamado links patrocinados, para chamar a atenção do usuário. Isto permite aos anunciantes receberem consultas de clientes diretamente interessados em seus produtos e serviços.