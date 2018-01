Publicidade da GM ironiza o Second Life Nove entre dez empresas aproveitam hoje a onda do Second Life para discutir como viabilizar negócios e gerar lucros com a nova mania da internet. A décima companhia do grupo, por enquanto, é a montadora General Motors (GM). Ciente de que ações no metaverso repercutem muito nos meios de comunicação, a campanha publicitária do novo Corsa 1.4, veiculada na TV e na Web desde sábado, dia 7, vai em sentido contrário à maioria. As peças ironizam o universo virtual e incentivam consumidores a sair da frente do computador para viver "um novo mundo, cheio de surpresas". Em alusão direta ao jogo, a campanha foi batizada de "First Life" (primeira vida, em inglês). No clipe para TV, produzido pela agência O2 e dirigido pelo premiado Heitor Dhalia (o mesmo do longa O Cheiro do Ralo), uma narrativa dramática mostra pessoas que poderiam ser "o seu melhor amigo" ou "o amor da sua vida". Só não são porque, quando os conheceria, você ficou em casa, na frente da TV ou do computador. Diplomacia A diretoria de Marketing da GM é diplomática ao comentar o possível lado negativo da campanha, criada pela agência McCann Erickson. Em entrevista ao estadao.com.br, o diretor Samuel Russel não apenas não critica diretamente o "virtual way of life" como evita discutir os planos da companhia para o metaverso. "Certamente, muitos consumidores de automóvel têm como hábito navegar na internet, mas em algum momento temos de nos dedicar à vida real (física) para poder aproveitá-la da melhor forma", afirma Russel. O lema oficial da campanha é "não deixe a vida acontecer sem você". A mensagem não considera diretamente os usuários do Second Life, cerca de 400 mil no Brasil, a maioria das classes A e B, consumidores desejados por empresas de todos os portes e mercados. Sobre isso, Russel mantém a diplomacia. "Posicionamento não tem nada a ver com utilizar o meio digital ou não, e sim aproveitar os aspectos da vida." Principal concorrente da GM, a montadora Volkswagen, ao contrário, promove ações institucionais e de marketing no Second Life e foi a terceira marca mais lembrada por avatares brasileiros em pesquisa "top of mind" realizada entre maio e junho. A GM não pretende buscar esse tipo de resultado? "Não discutimos planos futuros ou estratégia." A empresa também não respondeu se, para ela, o Second Life "não pegou" no Brasil. "Requer informação estratégica, o que não vamos divulgar", afirmou o diretor de Marketing. Contexto Não é a primeira vez que o Second Life sofre ataque do gênero. Em janeiro, o blogueiro canadense Darren Barefoot lançou na internet o manifesto "Get a First Life" (arranje uma primeira vida). Um site sem links igual ao da Linden Lab, desenvolvedora do SL, ainda está no ar. Na página inicial, há referências à população da Terra, venda de camisetas e a seguinte definição para a "primeira vida": "First Life é um mundo analógico em 3D em que não há erros no servidor". Há também a mensagem "Faça sexo com seus genitais de verdade". Sobre o Second Life O Second Life é um universo 3D interativo criado em 2003 onde os usuários podem conversar com outras pessoas, construir, comprar e vender itens, dançar, jogar e realizar muitas outras atividades. Para entrar no SL, o usuário precisa ter um computador com bom desempenho, conexão de banda larga e o programa cliente do programa, que pode ser baixado a partir do site do Second Life Brasil (www.secondlifebrasil.com.br), gratuitamente. O usuário não paga nada para construir o seu avatar, a representação do jogador dentro do mundo virtual. Paga apenas para construir alguma coisa, o que exige a posse de um terreno no mundo virtual e, claro, se quiser comprar itens pagos. O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews, o jornal oficial do Second Life Brasil e que pode ser acessado diretamente no inventário dos avatares. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos, agenda cultura e muito mais.