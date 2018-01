Publicidade em jogos movimentará US$ 400 milhões em 2009 Anunciar em outdoor? Por que não em um imenso, com um quilômetro de altura e cinco de largura? Claro, dentro do ambiente virtual de um jogo online, onde não há restrições físicas para a construção de estruturas e será possível saber, detalhadamente, quem e quantos viram aquela peça. É este o cenário para o futuro próximo, segundo apontou o estudo da consultoria norte-americana Parks Associates, que projetou que o gasto em publicidade em jogos saltará dos US$ 80 milhões em 2005 para mais de US$ 400 milhões em 2009. O relatório da empresa indica que os anunciantes estarão mais propensos a investir nesta nova mídia conforme o público se habitar a passar mais tempo em ambientes virtuais, diminuindo o tempo gasto com mídias tradicionais como a televisão. Mas, assim como aconteceu com a Web, os anunciantes ainda se mantém conservadores em seus investimentos, apesar das cifras crescentes envolvendo o mercado de games e o tempo gasto em partidas pelos jogadores: para cada US$ 50 gasto em publicidade televisiva nos EUA, por domicílio, apelas US$ 0,10 é gasto em conteúdos ligados a games. A empresa também alerta que a jogatina virtual não está restrita ao público infanto-juvenil, já que 42% das crianças com idades entre 13 e 17 anos afirmaram ter jogado com suas mães, e 40% jogaram acompanhados pelos pais. Quase metade dos adultos com idades entre 35 e 54 anos jogam com seus filhos nos EUA.