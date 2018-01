Publicidade na web pode passar de US$ 1,3 bi na China

O mercado publicitário na internet na China poderá ultrapassar US$ 1,3 bilhão em 2007, um crescimento de 114,6%, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira, 5, pela agência oficial Xinhua. VEJA TAMBÉM Sina NetEase QQ Sohu O relatório da empresa de estudos de mercado Nielsen prevê que o mercado da publicidade online no país vai aumentar nos próximos meses, com a aproximação dos esperados Jogos Olímpicos de Pequim 2008. Muitas companhias nacionais e internacionais estão interessadas em anunciar seus produtos e serviços no mercado chinês e chamar a atenção de seus milhões de potenciais compradores. Os quatro principais portais da internet na China (Sina, NetEase, QQ e Sohu) são os grandes ganhadores do vertiginoso crescimento do negócio da publicidade na internet, acrescenta a Xinhua. O relatório da Nielsen também mostra que as empresas de entretenimento e de bens de consumo foram as que mais gastaram em anúncios na internet.