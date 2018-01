Publicidade não respeita nem Grand Theft Auto Um sujeito barbado e mal-encarado, numa típica vizinhança urbana e violenta em algum canto nos EUA. Mais um game como os da série Grand Theft Auto, em que o protagonista sai roubando veículos e fazendo a carreira no submundo? Não. É só mais um vídeo publicitário, da fabricante de bebidas Coca Cola e que satiriza a estética destes jogos. No vídeo, que pode ser observado no portal YouTube, o personagem principal vira um bom samaritano depois de, claro, tomar a bebida. A parte engraçada fica por conta da seqüência do vídeo, em que ele sai derrubando um a um todos os motes violentos explorados pelo polêmico game GTA.