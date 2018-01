Publicidade online crescerá mais que o resto do mercado Um levantamento da empresa de pesquisas ZenithOptimedia indica que a publicidade online pode estar prestes a entrar em um novo e intenso ciclo de crescimento no próximo ano, crescendo mais do que o mercado publicitário em geral, ou aproximadamente sete vezes mais. O estudo indica um crescimento global da publicidade online de 28,2% no próximo ano contra 3,9% da publicidade convencional. O segmento com maior potencial de crescimento, sem surpresas, ainda é o de publicidade associada a buscas e links patrocinados, que movimentarão US$ 14 bilhões em 2007. Já a publicidade online convencional e anúncios com vídeos em banda larga movimentarão US$ 10,5 bilhões. Publicidade por e-mail e anúncios associados à mobilidade contarão com US$ 721 milhões. Com estas perspectivas, a ZenithOptimedia afirma que a publicidade online superou neste ano os investimentos em mídia externa e que, mantido o ritmo de crescimento atual, fará com que a mídia online supere o rádio até 2009.