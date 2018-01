Publicidade online fatura R$ 158 milhões no Brasil De acordo com o levantamento do projeto Inter-Meios, aumentou a participação da internet no bolo de investimentos publicitários: com um faturamento de R$ 158 milhões, equivalente ao primeiro semestre de 2006, a Web responde agora por 2% da verba publicitária brasileira. O valor é 31,85% superior na comparação com igual período em 2005. No total, o mercado publicitário faturou R$ 8,5 bilhões no período, com crescimento de 16,8% sobre o primeiro semestre do ano passado. A publicidade online apresentou o terceiro maior crescimento, ficando atrás de TV por assinatura (67,18% de crescimento) e Guias e Listas (45,04% de crescimento). A TV ainda é o meio que concentra a maior fatia do bolo publicitário do País, com 63,5% dos gastos com anúncios entre janeiro e junho de 2006. O projeto Inter-Meios é um levantamento sobre os investimentos em mídia feito pela PricewaterhouseCoopers para a Editora Meio & Mensagem, que cobre o mercado de publicidade e marketing brasileiros.