Publicidade online nos EUA cresce 31,9% no 1º trimestre

Os gastos com publicidade online nos Estados Unidos cresceram 31,9% no primeiro trimestre, mostrou estudo da empresa de pesquisa Nielsen Monitor-Plus, enquanto os investimentos totais em propaganda recuaram 0,6% no período. O declínio no mercado geral de anúncios nos EUA foi motivado pela queda da propaganda em jornais e emissoras de televisão. Os jornais locais norte-americanos apresentaram queda na publicidade de 6,6% de janeiro a março, enquanto os diários nacionais tiveram recuou de 4,9% na receita com propaganda, segundo a Nielsen. O resultado é reflexo da migração de anunciantes para a internet, de acordo com a empresa de pesquisa. Já a redução dos anúncios na TV, de 8,5%, decorre do volume de recursos acima do normal nos primeiros meses de 2006, devido aos Jogos de Inverno de Turim, Itália, segundo a Nielsen. Os 10 principais anunciantes dos EUA gastaram, em média, 15% menos com propaganda no primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado. A Procter & Gamble, por exemplo, gastou US$ 749,8 milhões, redução de 10,7%. A GM, por sua vez, cortou muitos dos anúncios para suas marcas de caminhões e, no total, a montadora destinou 35,8% menos para publicidade, ou US$ 489,6 milhões no último trimestre, informou a Nielsen.