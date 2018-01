Publicidade online nos EUA rende US$ 21,1 bilhões em 2007

Estudo divulgado pelo The Interactive Advertising Bureau na última segunda-feira mostra que o rendimento do setor publicitário norte-americano online em 2007 foi de US$ 21,1 bilhões, um crescimento de 25% em relação ao ano anterior. No quarto trimestre de 2007, os rendimentos se aproximaram a US$ 5,9 bilhões, o maior valor já alcançado em um trimestre. Outro estudo, divulgado pela consultora Kelsey Group, estima que a publicidade online nos EUA tenha gerado US$ 22,5 bilhões em 2007, segundo informações do site TechCrunch. A consultora também divulgou uma estimativa global para a publicidade na rede em 2007, que girou em torno de US$ 45 bilhões, o equivalente a 7,4% de todo o mercado publicitário, estimado em US$ 600 bilhões. Segundo previsões da Kelsey Group, o mercado publicitário online mundial alcançará US$ 147 bilhões em 2012 .