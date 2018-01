Publicidade online nos EUA se concentrará em buscas A publicidade na internet está crescendo nos EUA e, segundo um estudo da empresa de pesquisas Jupiter Research, os anúncios online cresceram 40% no ano passado no mercado norte americano. A estimativa é que em 2006 este crescimento seja de 21%. A publicidade online também deve apresentar um crescimento sustentável até o ano 2011, com média de crescimento de 27% ao ano, levando o setor a responder por 9% das verbas de marketing no mercado norte-americano, movimentando cerca de US$ 26 bilhões em investimentos. Boa parte destes recursos será investido na publicidade associada a sentenças de busca, os chamados links patrocinados, que já superaram a publicidade de exibição naquele mercado em 2005. Ainda segundo a empresa, a publicidade associada a buscas deve crescer de 41% do total de investimentos em 2006, para 43% em 2011, com um salto de US$ 6,5 bilhões para US$ 11,1 bilhões.